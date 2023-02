Sommet UE-Ukraine : le soutien de Charles Michel à l'adhésion ou à la demande d'adhésion ?

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 12:24

L’Ukraine et l’Union Européenne tiennent un sommet à Kiev pour discuter du soutien financier et militaire européen. Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michels s’entretiennent aujourd'hui avec le président ukrainien Volodymir Zelenski. Charles Michel, à Kiev, promet de "soutenir" l'adhésion de l'Ukraine à l'UE dans un tweet. Les Ukrainiens parlent d'une adhésion d'ici 2 ans. Notre chroniqueur international Bruno Daroux analyse le réalisme de cette déclaration.