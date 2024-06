information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 14:43

Rendez-vous avec la star du rap burkinabè et Prix découverte RFI 2013, Smarty. Au cours de cet entretien, ce rappeur conscient et ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco, revient sur ses engagements politiques, humanitaires et humanistes, de son enfance à Bouaké jusqu’à ses nombreuses tournées dans le monde entier. Dans cet épisode, Tiken Jah Fakoly offre la vidéo surprise.