information fournie par France 24 • 13/05/2022 à 11:02

Le Sénégal n'est pas épargné par l'inflation et la crise liée au Covid 19. Les ménages les plus démunis ont donc reçu un transfert monétaire exceptionnel. Le programme a été lancé par le président Macky Sall pour soulager les plus pauvres. La correspondance à Dakar de Sarah Sakho