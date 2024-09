Sénégal : les modalités des prochaines élections législatives désormais fixées

information fournie par France 24 • 19/09/2024 à 23:09

Les modalités des législatives du 17 novembre au Sénégal par la direction générale des élections. Le calendrier électoral a été publié ce mercredi. Ce scrutin sera organisé dans un délai record de deux mois. Du côté de l'Afrique Australe, la région est à la fois touchée par la sécheresse et les inondations, Melissa Chemam, journaliste à RFI revient sur la situation dans cette édition. Enfin, au Burkina Faso, Iron Biby, 1m90 et 180 kilos a encore décroché le titre de l'homme le plus fort du monde, il est capable de porter 231 kilos.