information fournie par France 24 • 17/08/2024 à 12:03

110 millions d'hectares de forêts sont menacées par les effets de la cuisson, notamment au charbon de bois, en Afrique. Comme solution, l'association sénégalaise Nebeday fabrique depuis plus de 10 ans déjà du charbon bio à base de paille qui permet de réduire les besoins en bois de chauffe des ménages de plus de moitié. Reportage d'Aminatou Diallo et Sarah Sakho pour France 24.