Plus d'un enfant de moins de 5 ans sur quatre dans le monde vit dans une "pauvreté alimentaire sévère", soit plus de 180 millions d'enfants qui risquent des séquelles graves faute d'une alimentation nutritive et diversifiée, alerte l'Unicef. Les explications de Simeon Nanama, conseiller régional en nutrition au Bureau regional de l'UNICEF à Dakar.