information fournie par France 24 • 25/10/2022 à 18:54

Valérie Gas et Marc Perelman reçoivent Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Dans ce numéro de Mardi Politique, il est question du volte-face de Marine Le Pen sur le vote de la motion de censure de la NUPES à l’Assemblée Nationale, de l’ouverture de deux enquêtes sur des soupçons de financement russe du RN et de l’affaire Lola.