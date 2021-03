France 24 • 26/03/2021 à 18:01

Rendez-vous dans Légendes urbaines avec SCH à l'occasion de la sortie de son sixième projet, "Jvlivs 2". Cet artiste marseillais cumule à ce jour un album triple platine, deux doubles platine, deux albums platines, presqu'un milliard de vues YouYube et 882 millions de streams, faisant de lui l'un des rappeurs les plus côté de l'industrie ! Dans cet épisode c'est Florent et Asma Salomon qui offrent un brillant billet d'humeur.