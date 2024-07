Scandale de Ratodero au Pakistan : des milliers d’enfants positifs au VIH traités comme des parias

information fournie par France 24 • 09/07/2024 à 10:27

En 2019, au Pakistan, la localité de Ratodero est sous le feu des projecteurs lorsqu’un médecin révèle que des milliers d’enfants ont été contaminés par le VIH. Une enquête démontre rapidement que des pratiques illégales et une mauvaise hygiène de certains docteurs sont à l’origine des contaminations massives. Le scandale de Ratodero est la plus grande épidémie de VIH jamais enregistrée chez des mineurs en Asie. Désormais, ces enfants sont discriminés et traités comme des parias. Reportage de nos correspondants.