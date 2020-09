France 24 • 22/09/2020 à 08:01

A la Une de la presse, ce mardi 22 septembre, les régionales en Italie, qui renforcent le gouvernement de Giuseppe Conte. La comparution, au Maroc, du journaliste d'investigation Omar Radi, accusé à la fois d'espionnage et de viol. L'appel de jeunes Ivoiriens à la non-violence, à moins d'un mois et demi de la présidentielle. Et le vol de pistolets de James Bond.