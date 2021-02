France 24 • 02/02/2021 à 14:53

La police russe a arrêté dimanche plus de 5.000 personnes et dispersé à Moscou et à travers le pays plusieurs manifestations organisées pour protester contre l'arrestation du principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny. Reportage d'Elena Volochine, Niguina Beroeva et Pavel Sergueev.