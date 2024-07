Royaume-Uni : vers un raz-de-marée travailliste ?

information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 20:11

Les Britanniques sont appelés aux urnes jeudi 4 juillet. La gauche travailliste est la grande favorite du scrutin après 14 ans de pouvoir conservateur. Selon les sondages, les travaillistes pourraient remporter plus de sièges qu’à l’époque du New Labour de Tony Blair en 1997, et les conservateurs connaître une défaite historique. Keir Starmer, le leader des travaillistes, sillonne l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galle en cette dernière journée de campagne tandis que Rishi Sunak fait campagne dans le sud-est de l’Angleterre, un fief conservateur dont certains sièges pourraient passer dans le camp du parti libéral démocrate. Quel est le bilan de 14 années des Tory au pouvoir ? Que proposent les travaillistes ?