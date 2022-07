Royaume-Uni : deux ministres conservateurs démissionnent, Boris Johnson s'accroche à son poste

information fournie par France 24 • 06/07/2022 à 10:27

Lassés des scandales à répétition, deux ministres britanniques de premier plan ont claqué la porte mardi 5 juillet à quelques minutes d'intervalle, un coup dur pour le Premier ministre Boris Johnson, de plus en plus fragilisé. Le ministre de la Santé Sajid Javid a présenté sa démission en expliquant dans une lettre diffusée sur Twitter que le chef du gouvernement avait "perdu sa confiance". Il a été suivi quelques minutes plus tard par le ministre des Finances, Rishi Sunak.