"Retour en Alexandrie" : Fanny Ardant et les fantômes du passé

information fournie par France 24 • 22/01/2025 à 15:28

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reçoivent Tamer Ruggli, réalisateur de "Retour en Alexandrie", l'histoire d'une femme qui s'apprête à renouer avec ses origines et surtout avec sa mère, une aristocrate plutôt déjantée, après vingt ans passé loin de son pays natal, l’Égypte. Dans les rôles principaux, on retrouve Fanny Ardant et Nadine Labaki. Également au programme de cette émission, un retour sur la carrière de Bertrand Blier, maître de la provocation au cinéma mort à l'âge de 85 ans, et le dernier film de Vincent Lindon : "Jouer avec le feu".