Replay- Bertrand Piccard (Solar Impulse) : "Notre monde est un monde de gaspillage complet !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 29/12/2023 à 14:00

Bertrand Piccard, explorateur, psychiatre, pilote et président-fondateur de la Fondation Solar Impulse, était l'invité d'Ecorama. Rediffusion de l'émission du 31 octobre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'exposition « Ville de demain » à la Cité des sciences et de l'industrie, les mesures de la planification écologique du gouvernement, l'effort de sobriété énergétique, et la COP 28 à Dubaï.