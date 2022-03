REPLAY - Allocution d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine

information fournie par France 24 • 02/03/2022 à 23:56

Lors d'une allocution télévisée consacrée à la situation en Ukraine, le président français Emmanuel Macron a dit qu'il voulait "rester en contact" autant que possible avec Vladimir Poutine afin de "le convaincre de renoncer aux armes". "Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", a déclaré le chef de l'État, qui a souligné que le maître du Kremlin avait choisi "seul et de manière délibérée" l'affrontement.

Emmanuel Macron a prédit dans la soirée du mercredi 2 mars que les jours à venir seraient "de plus en plus durs" en Ukraine, soumise depuis sept jours à une offensive "indigne" de la Russie. Le président français a prévenu que la crise aurait un impact sur l'économie et la vie de la population en France.

S'exprimant dans une allocution télévisée à la nation, le dirigeant français a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une guerre entre les Occidentaux et la Russie mais d'une agression de Moscou, décidée "seul" par le président russe Vladimir Poutine.