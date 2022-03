Réfugiés ukrainiens : risques accrus de trafic et d'exploitation d'êtres humains

information fournie par France 24 • 23/03/2022 à 15:21

Plus de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février, selon le dernier bilan dressé par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Après la phase d'urgence, les pays d'Europe de l'Est se démènent désormais pour tenter de leur fournir des soins, des places dans les écoles ou du travail. FRANCE 24 reçoit Céline Schmitt, porte-parole et responsable des relations extérieures du bureau du HCR à Paris. Pour elle, "les besoins humanitaires sont énormes". Alors que la guerre entre dans son deuxième mois, les chiffres reflètent une situation humanitaire désastreuse : 12 millions de personnes restent coincées dans les zones les plus touchées par la guerre. Un Ukrainien sur quatre ne vit plus là où il vivait il y a encore quatre semaines, soit plus de 10 millions de personnes déracinées : 3,5 millions de personnes se sont réfugiées dans les pays voisins et 6,5 millions de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays. Un chiffre rend la situation encore plus fragile : "Près de 90% des réfugiés sont des femmes et des enfants", explique Mme Schmitt, et ils ont un risque élevé d'être victimes de violence et de traite d'êtres humains.