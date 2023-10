Réforme du Label ISR : où en est-on ?

information fournie par Boursorama • 11/10/2023 à 10:08

Lancé en 2015 dans le but d'informer les particuliers sur les fonds les plus vertueux, le label ISR s'apprête à faire peau neuve. Quelles seront les nouvelles exigences de cette refonte ? Pourquoi y-a-t-il nécessité d'aller plus loin ? Les explications de Luisa Florez, directrice des Recherches en Finance Responsable chez Ofi Invest AM.

