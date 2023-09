Référendum, pouvoir d'achat... : La lettre d'Emmanuel Macron aux chefs de parti

information fournie par France 24 • 07/09/2023 à 18:50

Une semaine après les "rencontres de Saint-Denis", Emmanuel Macron a envoyé sa lettre aux partis. Le chef de l'Etat confirme la tenue d'une conférence sociale et salariale. Il annonce aussi des propositions prochaines sur le référendum, qu'il espère "conclusives". Les partis d'opposition ont jusqu'à dimanche pour répondre à une seconde invitation à l'automne. Roselyne Febvre reçoit Guillaume Daret de France Télévisions et Catherine tricot de la revue Regards.