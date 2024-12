RDC : Félix Tshisekedi avance l'idée d'une "réforme constitutionnelle" au Parlement

information fournie par France 24 • 11/12/2024 à 23:52

Le président de la République démocratique du Congo a avancé mercredi devant le Parlement l'idée d'une "réforme constitutionnelle", l'opposition dénonçant depuis des semaines une manoeuvre du chef de l'État pour tenter de rester au pouvoir. Félix Tshisekedi, 61 ans, a été réélu en décembre 2023 pour un second et dernier mandat avec plus de 73% des voix. La Constitution prévoit que le président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Cet article dit "verrouillé" ne peut faire l'objet d'aucune modification.