Ralliements RN à Éric Zemmour : des soutiens de poids rejoignent Reconquête!

information fournie par France 24 • 02/02/2022 à 13:25

Une partie des troupes du RN rallie le parti Reconquête! d'Éric Zemmour. Jusqu'à la nièce de Marine le Pen, Marion Maréchal, qui dit "pencher pour lui" sans annoncer officiellement son ralliement. Elle ne soutiendra pas, en tout cas, la candidature de sa tante. De son côté, La candidate du RN a dit regretter un choix "violent", "brutal" et "difficile". Roselyne Febvre débat avec Bruno Jeudy (Paris Match) et Pierre Jacquemain (revue Regards).