France 24 • 28/05/2021 à 18:19

Paris ne ferait plus rêver ? Depuis dix ans, Paris perd des habitants et avec la pandémie, les candidats au départ sont de plus en plus nombreux. Cette semaine dans c'est en France, nous sommes partis à la rencontre de ces Parisiens qui veulent plier bagage et nous verrons les conséquences de cet exode sur le prix de l'immobilier dans les métropoles plébiscitées par les Parisiens.