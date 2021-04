Quels atouts pour les actions thématiques ?

Partenaire • 30/04/2021 à 11:40

Comprendre et adresser les enjeux de notre société, accompagner les grandes tendances qui façonnent l'économie pour plusieurs décennies, donner du sens à ses investissements : la gestion actions thématiques répond à des problématiques structurelles, créatrices de valeur sur le long terme. Elle a également démontré sa capacité à offrir des opportunités à différentes étapes du cycle économique. Pour en savoir plus sur les thématiques à privilégier au temps du Covid-19 et au-delà, découvrez l'interview de Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Responsable de la Gestion Actions chez Edmond de Rothschild