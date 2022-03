Quelles alternatives au gaz russe ? Diversifier les sources énergétiques, un enjeu pour les 27

information fournie par France 24 • 10/03/2022 à 21:30

Quinzième jour de guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie se précisent. Après l'interdiction de l'importation du pétrole et du gaz russe par les États-Unis, les dirigeants européens se penchent sur la question. Réunis en sommet à Versailles, les Vingt-Sept discutent des pistes pour limiter leur dépendance au gaz, au pétrole et au charbon en provenance de Russie. L'Union européenne pourrait dès l'année prochaine se passer de deux-tiers de ses actuelles importations de gaz russe.