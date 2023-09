Quand la BCE demande une accélération de la transition énergétique

information fournie par Boursorama • 27/09/2023 à 14:12

La BCE a analysé trois scénarios de transition énergétique différents : accélérée, tardive et en retard. Résultat : une transition vers une économie bas carbone plus rapide semble bénéfique pour les ménages et les entreprises. Car plus elle sera lente, plus elle sera coûteuse ! Les explications d'Anne-Catherine Husson Traore, directrice générale de Novethic.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

En savoir plus sur OFI ASSET MANAGEMENT : Suivez notre actualité.