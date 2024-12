Protéger et anticiper : les solutions pour une transmission patrimoniale apaisée

information fournie par Ecorama • 26/12/2024 à 09:05

Transmettre son patrimoine est bien plus qu'un acte juridique : c'est une démarche profondément humaine, un pont entre les générations, et une réflexion sur l'héritage que l'on souhaite laisser. Mais c'est aussi une tâche complexe, mêlant enjeux fiscaux, juridiques et affectifs, où une mauvaise anticipation peut créer des tensions familiales, des coûts fiscaux imprévus ou des blocages administratifs. Comment protéger ses proches face aux aléas de la vie ? Réponse avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 26 décembre 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com