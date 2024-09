information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 16:00

Israël a mené mardi 24 septembre de nouvelles frappes meurtrières contre le Hezbollah au Liban, après les bombardements qui ont fait plus de 550 morts la veille et font redouter un embrasement dans la région. Le décryptage de Fabrice Balanche, maître de conférences à l'Université Lyon 2 et spécialiste du Moyen-Orient.