information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 13:36

Les nouvelles frappes israéliennes contre des cibles du Hezbollah au Liban, au lendemain de bombardements meurtriers qui ont fait plus de 550 morts et provoqué la fuite de dizaines de milliers de personnes, ont porté l'inquiétude à son comble dans la région comme dans le monde. Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à Paris-Dauphine et à Sciences Po Paris, était sur le plateau de France 24 pour commenter la situation.