Prêt-à-porter automne hiver 2023-2024 : des jeunes créateurs et créatrices survoltés

information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 13:23

Victor Weinsanto, Vincent Pressiat, Alice Vaillant : retenez-bien ces noms, ils et elle sont les dignes représentants et représentantes d’une jeune garde particulièrement énergique qui n’hésite pas bousculer, réellement, les codes. Au-delà des effets d’annonce, ils et elle abordent aussi bien les sujets sociétaux que les nouvelles techniques "couture" en phase avec le désir de produire une mode plus propre. Des esprits créatifs, épris de liberté.