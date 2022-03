information fournie par France 24 • 30/03/2022 à 18:46

À J-11 avant le premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen resserre l’écart dans les sondages avec Emmanuel Macron, au premier et au second tour. Jean-Luc Mélenchon, lui, se maintient à la troisième place et se replace dans la course finale. Marc Perelman en parle avec Bruno Jeudy, de Paris Match, et Pierre Jacquemain, de la revue Regards.