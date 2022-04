information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 21:15

Cinq ans plus tard, c'est le match retour pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats sont à nouveau l'un face à l'autre. Chacun s'est longuement s'est longuement préparé à cet affrontement. Quel sera l'impact de ce débat dans les urnes ce dimanche ? Changera-t-il la donne pour les électeurs indécis ? Éléments de réponse avec nos invités et chroniqueurs en plateau.