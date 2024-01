information fournie par France 24 • 08/01/2024 à 08:10

A la Une de la presse, ce lundi 8 janvier, la poursuite de la guerre à Gaza, où le conflit entre dans son quatrième mois. Les spéculations des quotidiens français sur un possible remaniement. Une année 2024 qui s’annonce historique en terme d’élections. Et l’histoire d’une souris et d’un homme.