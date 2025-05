information fournie par France 24 • 06/05/2025 à 14:35

Comédien, acteur, metteur en scène, écrivain et même un temps conseiller municipal, Philippe Torreton est un artiste complet et engagé. Il joue actuellement dans une pièce de théâtre qu'il a mise en scène et adaptée, d'après "Le Funambule" de Jean Genet.