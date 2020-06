Ecorama : La Grande Interview • 02/06/2020 à 15:25

Deuxième phase du déconfinement , spectre d'une récession sans précédent et outils pour relancer la consommation et l'industrie, marché de l'acier : Philippe Darmayan, président d'ArcelorMittal France et président de l'UIMM, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 mars 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com