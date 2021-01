France 24 • 13/01/2021 à 11:59

Philippe Charlier est médecin, archéologue et ethnologue, qui vient de publier "L'homme, la nature et les dieux" (Éd. Plon). Il nous emmène avec lui au Bénin, sur les traces du vaudou. Une religion méconnue ou mal connue en Europe, qui puise ses racines dans cette région d'Afrique et qui invite à repenser notre rapport à la nature et à nos ancêtres.