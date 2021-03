Patrick de Saint-Exupéry : "La construction du second génocide rwandais est du pur négationnisme"

France 24 • 11/03/2021 à 11:38

Patrick de Saint-Exupéry est grand reporter. Il signe "La traversée" (éd. Les Arènes), un long reportage dans lequel il s'attache à faire la lumière sur ce qu'il s'est passé en RD Congo (ex-Zaïre) dans les mois et les années qui ont suivi le génocide des Tutsis au Rwanda. Une période pendant laquelle, selon certains - dont des responsables politiques français - ,la forêt équatoriale aurait été le théâtre d'un second génocide, dans lequel les victimes auraient été les réfugiés hutus et les responsables, les rebelles congolais et leurs alliés tutsis rwandais. Une thèse "rocambolesque" qui répond, selon le reporter, à un mobile historique bien précis.