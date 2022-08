information fournie par France 24 • 18/08/2022 à 18:52

Après plusieurs vagues de canicule et des incendies attisés par la sécheresse, ce sont désormais des épisodes orageux dévastateurs qui s'abattent sur la France. Mardi 16 et mercredi 17 août, de violents orages ont éclaté dans l'hexagone. Mercredi soir, c’était au tour de Marseille et Cassis de subir d’importantes inondations.