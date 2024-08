information fournie par France 24 • 29/08/2024 à 13:39

Depuis le 28 août, l’armée israélienne a mené un raid militaire d’envergure dans le nord de la Cisjordanie occupée, faisant au moins 18 morts parmi les Palestiniens. Au moins 22 autres ont été blessées et une vingtaine d’individus ont été arrêtés. Tandis qu’Israël qualifie cette opération de lutte contre le terrorisme, les Palestiniens la dénoncent comme l’un des raids les plus meurtriers et dévastateurs depuis le début de la seconde Intifada.