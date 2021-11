information fournie par France 24 • 29/11/2021 à 23:05

L'irruption du variant Omicron remet en question la perspective d'une sortie de crise sanitaire par la vaccination. Alors qu'une course de vitesse s'engage à nouveau entre virus et labos, les pays ont-ils raison de suspendre leurs liaisons aériennes avec l'Afrique australe, parfois même au-delà ? On va plus loin avec Anne Nivat et Virginie Herz. Regards croisés aussi sur la reprise des négociations à Vienne autour du nucléaire iranien.