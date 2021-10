information fournie par France 24 • 08/10/2021 à 12:04

La 35e édition du marathon des sables dans le Sahara Marocain qui se tient du 1 au 11 octobre 2021 se veut éco-responsable. 250 km, six jours de course et 36 000 bouteilles en plastique distribuées aux athlètes, avec un objectif zéro déchets.