Niger : Agadez menacée par la crise libyenne, le HCR inquiet

information fournie par France 24 • 06/09/2022 à 17:16

À la fin août la reprise des combats en Libye avait fait au moins 30 morts et plus de 150 blessés, la situation se tend dans la capitale entre plusieurs groupes armés. Une situation sécuritaire qui se dégrade une nouvelle fois et qui impacte les flux migratoires de tout le continent. Dans la région nigérienne d'Agadez, frontalière de la Libye, l'intensité des trafics d'armes, de drogues et d'êtres humains est directement liée à la situation sécuritaire de la nation libyenne.