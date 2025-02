information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 26/02/2025 à 14:10

A l'occasion de la publication des résultats annuels d'Icade, Nicolas Joly, directeur général de la foncière et promoteur, était l'invité Ecorama du 26 février 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la tendance pour 2025 sur le marché du résidentiel et du bureau, le repositionnement du groupe, la vision stratégique et le cours de Bourse.