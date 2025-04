information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 08/04/2025 à 14:05

Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet de conseil Asterès, était l'invité de l'émission Ecorama du 8 avril 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur les droits de douane de Donald Trump, les effets de la guerre commerciale sur les consommateurs, la riposte chinoise et européenne et les conséquences sur les marchés boursiers.