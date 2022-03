information fournie par France 24 • 09/03/2022 à 16:22

Nicolas Bay, eurodéputé et vice-président du parti Reconquête !, est l'invité de la deuxième partie de Mardi politique. Il revient sur son ralliement au parti d'Éric Zemmour et les raisons qui l'ont amené à quitter le Rassemblement national. Il réagit également à crise migratoire provoquée par la guerre en Ukraine et à la campagne du président Emmanuel Macron.