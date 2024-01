Nicolas Baverez : "Que la France soit dépendante d'un point de vue agricole, c'est une aberration !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 29/01/2024 à 14:05

Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 janvier 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les aides et mesures annoncées par le Premier Ministre en réponse aux revendications des agriculteurs, la dépendance alimentaire de la France, le risque de contagion à d'autres secteurs et la responsabilité européenne.