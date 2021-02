"MTV Shuga Babi" : une série télé pour sensibiliser les jeunes

France 24 • 08/02/2021 à 11:20

À travers l'histoire d'un groupe de jeunes dans une école de danse et de musique, "MTV Shuga Babi" aborde l'éducation sexuelle, la prévention contre le sida ou encore les violences basées sur le genre. Tournée à Abidjan, financée par UNITAID et produite par la fondation MTV Staying Alive, la première saison de cette série à succès avait reçu un accueil chaleureux, dès sa diffusion à la télévision ivoirienne. Elle est de retour pour une deuxième saison. On en parle avec son producteur, Boris Van Gils.