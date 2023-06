information fournie par France 24 • 12/06/2023 à 15:53

Silvio Berlusconi, le milliardaire italien et magnat de la presse, quatre fois Premier ministre, qui a balayé du revers de la main une série de batailles juridiques et de scandales sexuels pour dominer la vie publique de son pays pendant plus de deux décennies, est mort, lundi, à l'âge de 86 ans