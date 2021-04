Mission Alpha : bienvenue dans le labo spatial de Thomas Pesquet

France 24 • 16/04/2021 à 18:39

Alpha : c'est la mission qui donne des ailes à Thomas Pesquet.

L'astronaute s'envole en cette fin avril à 400 kilomètre de la Terre. Un deuxième séjour à bord de la Station spatiale internationale pour son nouveau commandant ! Et une première : c'est à bord de Crew Dragon, la capsule de Space X, que l'Européen va se propulser sur l'ISS avec son équipage. Et il aura de quoi s'occuper à bord ! Il participera à une centaine d'expériences scientifiques et technologiques. #TECH24 en illustre quelques-unes.