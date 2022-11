information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 22:53

En Pennsylvanie, un des états-clés des élections de mi-mandat, des électeurs ont déposé leur bulletin dans l'urne avant que soit ouvert officiellement le vote. La scène a été filmée et la vidéo est reprise en boucle par ceux qui veulent accréditer la thèse d'un scrutin frauduleux. Si erreur il y a bien eu, cela témoigne d'irrégularités et non d'une fraude généralisée.