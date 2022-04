Metropole Gestion, pour investir dans un style de gestion "Value responsable"

information fournie par Boursorama • 15/04/2022 à 14:27

Métropole Gestion, société de gestion du Groupe ODDO BHF dédiée à la gestion dite «Value Responsable».

Pour bien comprendre ce qu'implique cette approche et ce que signifie concrètement le style "value", Isabelle Levy, directrice générale de Metropole et Ingrid Trawinski, directrice générale déléguée étaient sur le plateau de Tendances de fonds.

Elles détaillent leur philosophie d'investissement qui s'incarne notamment dans deux fonds : Metropole Selection et Metropole Euro SRI.